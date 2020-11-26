الزمالك يخوض مرانه الرئيسي اليوم استعدادا لمواجهة الأهلي غدا في نهائي افريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه الرئيسي اليوم استعدادا لمواجهة الأهلي المقرر لها غدا في نهائي دوري ابطال افريقيا والمقرر لها التاسعة مساء علي استاد القاهرة.

البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق قرر الاكتفاء ببعض التدريبات الفنية والجمل التكتيكية التي يرغب في تنفيذها في مباراة الغد، علي ان يقلل من الحمل البدني في مران اليوم خوفا من تعرض احد اللاعبين للإرهاق أوالإصابة في ظل النقص العددي الذي يعاني منه الزمالك في قائمته الأفريقية.

ويغيب عن قائمة الزمالك الافريقية في مباراة الغد محمد عبد الشافي للإصابة، والمغربي خالد بوطيب والتونسي حمدي النقاز اللذان رحلا عن النادي ولكنهما مقيدان في القائمة الافريقية، بخلاف عدم جاهزية محمود حمدي الونش مدافع الفريق بنسبة كاملة بسبب فيروس كورونا الذي أصابه منذ أيام.

وانتظم الزمالك فى معسكر مغلق، مساء الاثنين، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، حيث جاء برنامج مواجهة الأهلى فى قلعة ميت عقبة بدايته بخضوع لاعبى الزمالك، للمسحة الخاصة بفيروس كورونا، الأحد الماضى، استعداداً لمواجهة الأهلى قبل الدخول فى المعسكر المغلق الخاص بالمباراة، والمقرر امتداده حتى موعد الانتهاء من مباراة القمة الأفريقية، لتقليل نسبة الإصابة بفيروس كورونا، حيث يخضع المعسكر بالكامل لإشراف الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة.

وتُعد مباراة القمة تاريخية كونها ستقام لأول مرة فى تاريخ البطولة الأفريقية بين فريقين من نفس البلد، حيث سبق وأن التقى قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك من قبل فى 8 مباريات ببطولة دورى أبطال أفريقيا على مدار تاريخهما، بواقع مباراتين فى دور نصف النهائى نسخة 2005، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2008، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2012، ومباراتين أخريين فى نسخة 2013، وشهدت المباريات الثمانية فوز الأهلى فى 5 مباريات وتعادل الفريقين فى 3 مواجهات فيما لم يفز الزمالك فى أى مباراة وسجل الأحمر 15 هدفًا مقابل 8 أهداف سجلها الأبيض فى تلك المواجهات.