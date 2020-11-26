شكرا لقرائتكم الزمالك يخوض مرانه الرئيسى اليوم على استاد القاهرة استعدادا للأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مرانه الرئيسى اليوم استعدادا لمواجهة الأهلى المقرر لها غدا فى نهائى دورى ابطال افريقيا والمقرر لها التاسعة مساءا على استاد القاهرة.

البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق قرر الاكتفاء ببعض التدريبات الفنية والجمل التكتيكية التى يرغب فى تنفيذها فى مباراة الغد، على أن يقلل من الحمل البدنى فى مران اليوم خوفا من تعرض احد اللاعبين للارهاق أو الإصابة فى ظل النقص العددى الذى يعانى منه الزمالك فى قائمته الأفريقية.

ويغيب عن قائمة الزمالك الافريقية فى مباراة الغد محمد عبد الشافى للإصابة، والمغربى خالد بوطيب والتونسى حمدى النقاز اللذان رحلا عن النادى ولكنهما مقيدان فى القائمة الافريقية، بخلاف عدم جاهزية محمود حمدى الونش مدافع الفريق بنسبة كاملة بسبب فيروس كورونا الذى أصابه منذ أيام.

وانتظم الزمالك فى معسكر مغلق، مساء الاثنين، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، حيث جاء برنامج مواجهة الأهلى فى قلعة ميت عقبة بدايته بخضوع لاعبى الزمالك، للمسحة الخاصة بفيروس كورونا، الأحد الماضى، استعداداً لمواجهة الأهلى قبل الدخول فى المعسكر المغلق الخاص بالمباراة، والمقرر امتداده حتى موعد الانتهاء من مباراة القمة الأفريقية، لتقليل نسبة الإصابة بفيروس كورونا، حيث يخضع المعسكر بالكامل لإشراف الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، فيما تم استبعاد محمود حمدى الونش، من الانضمام للمعسكر بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا، حيث جاءت نتيجة المسحة الطبية التى خضع لها قبل المعسكر إيجابية.

وتُعد مباراة القمة تاريخية كونها ستقام لأول مرة فى تاريخ البطولة الأفريقية بين فريقين من نفس البلد، حيث سبق وأن التقى قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك من قبل فى 8 مباريات ببطولة دورى أبطال أفريقيا على مدار تاريخهما، بواقع مباراتين فى دور نصف النهائى نسخة 2005، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2008، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2012، ومباراتين أخريين فى نسخة 2013، وشهدت المباريات الثمانية فوز الأهلى فى 5 مباريات وتعادل الفريقين فى 3 مواجهات فيما لم يفز الزمالك فى أى مباراة وسجل الأحمر 15 هدفًا مقابل 8 أهداف سجلها الأبيض فى تلك المواجهات.