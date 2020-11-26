شكرا لقرائتكم خبر عن أمام عاشور لـ" إسلام جابر " : الله معك يا صديقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه أمام عاشور لاعب فريق الزمالك رسالة إلى زميله إسلام جابر عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر قائلا " الله معك يا صديقى " وأستقر البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني للزمالك علي الدفع بالثلاثي كاسونجو ومحمد عبد الغني وإسلام جابر في التشكيلة الأساسية لمباراة الأهلي المقرر لها بعد غد في نهائي دوري ابطال افريقيا، بعدما تأكد غياب كل من محمود الونش ويوسف أوباما وعبد الله جمعة عن المباراة بعد التأكد من اصابتهم بفيروس كورونا وفقا لنتيجة المسحة الطبية التي خضع لها لاعبو الأهلي والزمالك تحت اشراف الاتحاد الافريقي كاف.

وسيتم الدفع باسلام جابر في مركز الظهير الايسر نظرا لعدم وجود بديل لعبد الله جمعة في ظل غياب محمد عبد الشافى منذ مباراة القمة الماضية ، بخلاف مشاركة اسلام جابر في هذا المركز من قبل.

كما سيتم الدفع بالكونغولي كاسونجو في مركز الجناح علي ان يشارك زيزو او اشرف بن شرقي في مركز صانع الألعاب لتعويض غياب يوسف أوباما، بينما يظل محمد عبد الغني هو البديل الأول لغياب محمود الونش.

وكشفت المسحة التي خضع لها لاعبو الزمالك استعدادا لمباراة الأهلي عن التأكد من إيجابية العينة لـ 3 لاعبين ، وذلك قبل 48 ساعة من مباراة الأهلي والزمالك في نهائي افريقيا والمقرر لها بعد غد في نهائي دوري ابطال افريقيا.