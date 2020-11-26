شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: شيكابالا عنده مميزات ميسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق يحيي نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، أن شيكابالا نجم القلعة البيضاء، لاعب رائع ويملك إمكانيات فذه جعلته لاعب متفرد في الكرة المصرية، وقال طارق يحيي لليوم السابع :"شيكابالا يملك بعض إمكانيات الأرجنتيني ميسي نجم برشلونة الأسباني ولما اتقال أن مصطفي محمد زي كريستيانو رونالدو يعني أنه يملك بعض خصائصه في كرة القدم وليس أنه يفوقه في الإمكانيات".

وتابع طارق يحيي:" قفشه على سبيل المثال يشبه أدائه كوتينيو ولابد أن نحلم ونضع هؤلاء اللاعبين أمام أعيننا ولنا في محمد صلاح عظة فهو لاعب مصري وصل لأعلى المراتب العالمية".

وعقد طارق يحيي نجم الزمالك ومنتخبنا الوطني والمذيع بقناة الزمالك ندوة مطولة داخل جريدة الخليج 365 شهدت الحديث في العديد من الملفات والموضوعات وعلى رأسها تحليل مباراة الأهلي والزمالك المقرر اقامتها يوم الجمعة المقبل على ملعب ستاد القاهرة والتي تأتي في نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا.