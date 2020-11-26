شكرا لقرائتكم خبر عن مكافأة 350 جنيه من إحدى الشركات لموظفيها حال فوز الأهلى على الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت أحد الشركات المتخصصة بيان بمنح مكافاة خاصة للعاملين بيها في حال فوز الاهلى على الزمالك في نهائي دورى أبطال أفريقيا وكتبت الشركة في منشور عبر صفحتها على "فيسبوك": "السادة الأفاضل العاملين بالشركة تحية طيبة وبعد يطيب لي أولا أن أشكركم لتفانيكم، وإخلاصكم فى العمل، وثانيا مع قرر إقامة مباراة الأهلي والزمالك تقرر الآتي في حالة فوز النادي الأهلي بالبطولة يتم منح جميع الأهلاوية بالشركة 350 جنيها مكافأة، وفي حالة فوز الزمالك يتم خصم الحافز الشهري المقرر لمشجعي الزمالك بالشركة".

وعلق صالح جمعة صانع العاب فريق الاهلى على صرف مكافاة خاصة لأحد العاملين عقب تتويج الفريق الأحمر ببطولة دورى أبطال أفريقيا ونشر صالح عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلا " ان شاء الله هنكسب ومكافأة مني انا كمان " .

تقرر بشكل نهائى ورسمى إقامة مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الزمالك والأهلى، بدون جماهير، بعد ما سبق وأعلن عن تواجد 2000 من جماهير الناديين.

وأعرب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم"كاف" والاتحاد المصري عن اهتمامهم البالغ بالمباراة النهائية لبطولة دوري الأبطال بين فريقي الزمالك والأهلي في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة يوم الجمعة المقبل وتقديراً للظروف التي يمر بها العالم كله في ظل انتشار جائحة كورونا فقد اعرب الاتحادان في بيان مشترك عن أن الهدف الأول هو الحفاظ على سلامة أسرة كرة القدم المصرية والأفريقية، الأمر الذي أدى الي اقامة المباراة بدون جمهور.

يذكر أن نهائي البطولة المقرر اقامته على ملعب استاد القاهرة الذي تم انشاؤه عام 1960 هو الأول في تاريخ كرة القدم الافريقية الذي يجمع قطبي الكرة المصرية أحد أكبر أندية القارة مما يضيف المزيد من الأثارة على أهم بطولات الاندية الافريقية.

وفي هذا الإطار ، يأمل الاتحادان المصرى والافريقي لكرة القدم أن تكون هذه المباراة بمثابة رسالة من مصر والقارة السمراء إلى العالم أجمع، تعكس فيها القدرة على تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، وتطور المستوى الفني.