شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى: اتمنى فوز الأهلى ببطولة أفريقيا على حساب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عصام الحضرى حارس مرمى المنتخب الوطني السابق، عن أمنيته بتتويج الأهلي بطلا لدورى أبطال أفريقيا هذا الموسم بالفوز علي الزمالك في المباراة المقرر لها الجمعة المقبل، وأضاف الحضري في برنامج جمهور التالتة علي قناة اون تايم سبورت 2 : بالطبع سأشجع الأهلي واتمني فوز الأهلي لأن الأهلي خيره عليا.

وعن الأفضل بين حارسي مرمي الأهلي والزمالك محمد الشناوي ومحمد أبو جبل، أكد الحضري أن الثنائي يمتلكان من الخبرة ما تؤهلهما للدفاع عن مرماهما ببسالة، مضيفا أن الثنائي هما حراس مرمي المنتخب وسيتعاملان مع المباراة النهائية بصورة جيدة.

وعن اختياره في لجنة التصويت لجوائز الأفضل في العالم، قال الحضري أنه سعيد بتكريم الاتحاد الدولى فيفا له من خلال اختياره في اللجنة الرسمية التي تختار أفضل لاعب في العالم في كل مركز، مضيفا ان هذا التكريم لمصر كلها وليس للحضري فقط.

من ناحية أخرى أكد عصام الحضري حارس مرمى المنتخب الوطني السابق، تلقيه عروضا من المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة لخوض رحلة التدريب، بعد اعتزال اللعب رسمياً، قائلاً في تصريحات تلفزيونية إنه بالفعل تلقى عدة عروض في الفترة الأخيرة وتحديدا من السعودية وانه سيحسم تلك العروض خلال الأيام القادمة.

وشدد الحارس التاريخي للفراعنة أن هناك مفاجأة سيعلنها خلال الأيام المقبلة للجماهير خاصة بمشواره التدريبي، مطالبا من تحدث عن عدم وجود خبرة لعمله بالتدريب فليصمت خاصة وأنه ظل في الملاعب لمدة 25 عاماً ولا يمكن أن يقال إنه لا يمتلك خبرات.

ورداً على عدم دعوته لحضور حفل قرعة الدوري المصري الممتاز أكد عصام الحضري أنه أكبر من الجميع ممن في الجبلاية.

وتوقع السد العالى، فوز المارد الأحمر بهدفين لهدف فى نهائى دورى أبطال أفريقيا المقرر له يوم الجمعة المقبل، قائلاً: "أتوقع فوز الأهلي بهدفين لهدف في حالة إحراز هداف مبكر لأي من الفريقين، بينما إذا تأخر تسجيل الأهداف سيكون الغلبة بهدف نظيف".

وأشار عصام الحضري أنه لا يسأل عن الفريق الذي سيشجعه في المباراة لأنه فاز بالعديد من البطولات المحلية والقارية وتاريخي بالكامل فيه بالتالي لا يمكن أن أشجع غير النادي الأهلي.