ادعو لهم بالشفاء.. الغائبون عن نهائى القرن الأفريقى بأمر مسحة الكاف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت المسحة التي خضع لها لاعبو الزمالك استعدادا لمباراة الأهلي عن التأكد من إيجابية العينة لـ 3 لاعبين، وذلك قبل 48 ساعة من مباراة الفريقين في نهائي افريقيا والمقرر لها بعد غد في نهائي دوري ابطال افريقيا.
المالى أليو ديانج ووليد سليمان وصالح جمعة من الاهلي وعبد الله جمعة واوباما والونش من الزمالك إصاباتهم بكورونا.. ونستعرضهم فى الانفوجراف التالى..
الغائبون عن نهائى القرن
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