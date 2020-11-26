شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: محمد صلاح نجح لأنه وطنى زى "رأفت الهجان".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق يحيي نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، أن محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخبنا الوطنى يعد استثناء فى الكرة المصرية، مشبهاً الفرعون المصري بـ"رأفت الهجان" أسطورة الجاسوسية المصرية. وقال طارق يحيي لـ"الخليج 365":"محمد صلاح لاعب وطنى يعرف أهدافه جيدا وهناك العديد من الشخصيات المؤثرة فى مسيرته أحدهم وكيله وهو يشبهني بمسيرة نجاح رأفت الهجان". وعقد طارق يحيي نجم الزمالك ومنتخبنا الوطني والمذيع بقناة الزمالك ندوة مطولة داخل جريدة الخليج 365، شهدت الحديث في العديد من الملفات والموضوعات وعلى رأسها تحليل مباراة الأهلي والزمالك المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على ملعب ستاد القاهرة والتي تأتي في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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