شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: الزمالك مضطهد على مر التاريخ والدليل هدف المعلم المُلغى فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق يحيي نجم الزمالك والكرة المصرية السابق أن مباريات الفريق الأبيض دائماً ما تشهد مشاكل سواء على مستوى التحكيم والتنظيم، وقال طارق يحيي :" لا نعاني كزملكاوية من عقدة اضطهاد ولكن هناك أحداث على مدار التاريخ توثق الظلم الدائم الذي يتعرض له الفريق الأبيض، وأبرزها واقعة الغاء هدف حسن شحاتة في مرمى الأهلي رغم صحته والذي في حالة احتسابه كان الزمالك سيتوج ببطولة الدوري العام وقتها.

وعقد طارق يحيي نجم الزمالك ومنتخبنا الوطني والمذيع بقناة الزمالك ندوة مطولة داخل جريدة الخليج 365 شهدت الحديث في العديد من الملفات والموضوعات وعلى رأسها تحليل مباراة الأهلي والزمالك المقرر اقامتها يوم الجمعة المقبل على ملعب ستاد القاهرة والتي تأتي في نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا.