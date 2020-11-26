شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحليم على: بدأت الكرة فى الشارع وأخويا ضحى بالرياضة عشان أبويا وأمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عبد الحليم علي الهداف التاريخي للزمالك بدايته مع كرة القدم قبل الانتقال للزمالك، موضحا: "أنا خرجت من حي شعبي في العمرانية بالجيزة من أسرة متوسطة الحال من أسرة مكون من 3 أخوة و4 أخوات ولا يزال أخوتي متواجدين هناك وكلنا مرتبطين بهذا المكان.

قال في تصريحات لقناة الزمالك: "أخويا الكبير أحرف مني بكتير واختاروه في اختبارات الترسانة ولكنه لم يستمر والظروف كانت صعبة وقتها وهو ضحى عشان يساعد أبويا وأمي، وبدأت ممارسة كرة القدم في سن 18 سنة بنادي الشرقية للدخان واستمريت به حتى الانتقال للزمالك".

أشار: "بدايتي مع الكرة كانت في الشارع ومركز شباب العمرانية وأي لاعب يتمنى الانتقال للأهلي أو الزمالك"، متابعا: "كنت قريبا من الانتقال للمصري ولكن الشرقية للدخان تمسك باستمراري ودخل بعدها الزمالك في مفاوضات معي عن طريق الراحل ابراهيم يوسف ولكن المفاوضات توقفت بسبب الاختلاف على المقابل المالي وطلب مني ابراهيم يوسف التنازل عن جزء مستحقاتي لإتمام انتقالي للقلعة البيضاء وهو ما رحبت به لحسم انتقالي للزمالك".

وعن نهائي افريقيا والغيابات التي تأكد ابتعادها عن النهائي بسبب اصابات كورونا أردق: "أتمنى الشفاء لكل من أصيبوا بكورونا في الأهلي او الزمالك هي مباراة ولكن لا يوجد شك أنهم لاعبين مؤثرين ولكن الزمالك بمن حضر وأي لاعب هيلبس التيشرت وهينزل هيؤدي بروح قتالية والزمالك عنده دكة جيدة".

استرسل: شيكابالا يملك خبرات كبيرة وقادر على صناعة الفارق مع الفريق، ولا نرغب في زيادة الضغط على اللاعبين وتحميلهم أكثر من طاقتهم ولكن هم لاعبية رجالة".