محمد جودة: غيابات الأهلي في النهائي ليست مؤثرة

أكد محمد جودة لاعب الاهلي السابق، ان غيابات الاحمر عن نهائي دوري أبطال إفريقيا بسبب كورونا لن تكون مؤثرة.
وقال جودة لـ الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: بعيدا عن غيابات الاهلي، دورنا الان هو دعم الفريق. وتابع: الغيابات سوف يتم تعويضها بكل تاكيد، وليد سليمان يمتلك خبرات كبيرة ولكن اعتقد ان كهربا اذا اكتمل شفاؤه سيكون بديلا جيدا، وايضا حسين الشحاتواجاي. واكد: الغيابات ليست مؤثرة، سيتم تعويضهم.
واتم كلماته مؤكدا ان فقدان الاهلي احمد فتحي في النهائي اكبر دليل على قدرة الاحمر على تعويض اي لاعب، مشيرا بأن الخسارة الكبرى للزمالك هي فقد عبد الله جمعة "اللي ملوش بديل" على حد وصفه.
أشاد محمد جودة لاعب الأهلي السابق، بالامكانيات الكبيرة التي يمتلكها موسيماني
واتم: موسيماني يجيد المبادرة في التهديف، وهذه أرقام وضحت في المباريات الاخيرة له مع الاهلي، وايضا باتشيكو مدرب جيد ويستطيع العودة للمباريات حال تلقي شباك فريقه أهداف مبكرة، وكل هذه الامور لها دلائل بكل تأكيد.
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