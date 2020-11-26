نابولي الإيطالي يبدأ في إجراءات تغيير اسم ملعبه لـ"مارادونا"

بدأ مسؤولو نادي نابولي الإيطالي في اجراءات تغيير أسم ملعب الفريق من سان باولو لـ مارادونا اسطورة أبناء الجنوب و الكرة الأرجنتينية، الذي رحل أمس الأربعاء.
أكدت شبكة سكاي سبورتس بأن الإجراءات الأولية بدأت بالفعل لتغيير أسم ملعب نابولي الحالي سان باولو، لمارادونا. وكاندي لورينتيس رئيس نادي نابولي الإيطالي، أكد بأن النادي يدرس جديًا بتغيير أسم ملعب الفريق لـ مارادونا أسطورة الكرة الأرجنتينية وفريق أبناء الجنوب، بعد وفاته أمس الأربعاء آثر أزمة قلبية.
أضاف دي لورينتيس رئيس نابولي
ودع نادي نابولي الإيطالي، نجمه السابق، دييجو أرماندو مارادونا اسطورة الكرة الأرجنتينية الذي توفي اليوم عن عمر يناهز الـ٦٠ عامًا آثر أزمة قلبية، وكتب نابولي عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي، "تويتر": "دائما في قلوبنا وداعًا، دييجو".
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