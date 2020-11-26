عمدة نابولي بعد وفاة مارادونا: يجب تغيير اسم ملعب سان باولو

قال لويجي دي ماجيستريس عمدة مدينة نابولي الإيطالية اليوم الأربعاء إن اسم أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، الذي وافته المنية اليوم عن عمر 60 عامًا، يجب أن يطلق على استاد كرة القدم في نابولي.

وقال دي ماجيستريس على موقع “تويتر” للتواصل الإجتماعي عبر الإنترنت : ” دعونا نكرس ملعب سان باولو لدييجو أرماندو مارادونا”.

واستعاد دي ماجيستريس ذكريات منح مارادونا المواطنة الفخرية للمدينة في عام 2017 ووصفه بأنه “أعظم لاعب كرة قدم في كل العصور”.

وسبق لمارادونا، الذي فاز مع المنتخب الأرجنتيني بلقب كأس العالم 1986 في المكسيك، أن لعب لفريق نابولي من 1984 إلى 1991 .

وقاد مارادونا فريق نابولي للقب الدوري الإيطالي في 1987 و1990 كما قاد الفريق للفوز بلقب واحد في كل من بطولات كأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي وكأس الاتحاد الأوروبي.