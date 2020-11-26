شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة جدة حارس الزمالك محمد أبوجبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى محمد أبوجبل، حارس مرمى فريق الكرة بنادي الزمالك، خبراً حزيناً بوفاة جدته لأبيه في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.
وأعلن أبوجبل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي بتويتر وفاة جدته حيث دوّن:«لا حول ولا قوة إلا بالله.. جدتي والدة أبي في ذمة الله».
ويستعد الزمالك لملاقاة الأهلي على لقب دوري أبطال أفريقيا مساء الجمعة المقبل بملعب القاهرة الدولي.
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