شكرا لقرائتكم خبر عن والدة ميدو جابر باكيةً: أناشد رئيس الجمهورية «عايزة أعرف ابني فين‏‎» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استنجدت والدة ميدو جابر المنضم حديثا لفريق سيراميكا، بالمسؤولين من أجل البحث عن نجلها عقب اختفاؤه من فندق إقامة فريقه.

وقالت والدة اللاعب، لبرنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: «لا أعلم أين نجلي، ولا أعرف عنه شيء، قالوا إنه اختفى من الفندق، اصطحبه اثنان وبعد ذلك اختفى.

واستنجدت برئيس الجمهورية من أجل المساعدة في البحث عن نجلها، مؤكدة «باكية» أنه تحدث معها في السابعة مساءً وأكد لها أنه سيغلق الهاتف قليلا.