شكرا لقرائتكم خبر عن والدة ميدو جابر باكيةً: أناشد رئيس الجمهورية «عايزة أعرف ابني فين» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استنجدت والدة ميدو جابر المنضم حديثا لفريق سيراميكا، بالمسؤولين من أجل البحث عن نجلها عقب اختفاؤه من فندق إقامة فريقه.
وقالت والدة اللاعب، لبرنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: «لا أعلم أين نجلي، ولا أعرف عنه شيء، قالوا إنه اختفى من الفندق، اصطحبه اثنان وبعد ذلك اختفى.
واستنجدت برئيس الجمهورية من أجل المساعدة في البحث عن نجلها، مؤكدة «باكية» أنه تحدث معها في السابعة مساءً وأكد لها أنه سيغلق الهاتف قليلا.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
114,107
-
تعافي
102,201
-
وفيات
6,585
كانت هذه تفاصيل خبر والدة ميدو جابر باكيةً: أناشد رئيس الجمهورية «عايزة أعرف ابني فين» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.