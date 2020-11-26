شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة أنور: الزمالك الأكثر تضرراً من إصابات كورونا مقارنةً بالأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن فريق الكرة بالنادي هو الأكثر تضرراً من اصابات كورونا مقارنةً بالأهلي.

ويلتقي الزمالك بالأهلي مساء الجمعة المقبل على ملعب القاهرة الدولي، في المباراة النهائية لرابطة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الاتحاد المصري قد أعلن إصابة أليو ديانج وصالح جمعة ووليد سليمان ثلاثي الأهلي بكورونا، كذلك ثلاثة لاعبين من الزمالك هم عبدالله جمعة ويوسف أوباما ومحمود الونش.

وواصل أنور حديثه قائلاً:«الزمالك يعاني من أزمة كبيرة، بغياب 3 لاعبين من عناصره الأساسية التي يعتمد عليها في تشكيلته عكس الأهلي الذي سيفتقد أليو ديانج فقط من بين لاعبيه الأساسيين».

وأنهى تصريحاته مؤكداً أن الفريق صاحب الشخصية الأقوى في الملعب هو من سيحقق الانتصار باللقب في موقعة الجمعة.