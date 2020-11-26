شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها ليفربول ضد أتالانتا.. نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا الأربعاء (8 مواجهات) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقيمت، مساء الأربعاء، 8 مباريات ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا. واستمرت بعض المواجهات حتى الدقائق الأولى من صباح الخميس، وكان أبرزها مباراة ليفربول ضد أتالانتا، وإنتر ميلان ضد ريال مدريد، وأوليمبياكوس ضد مانشستر سيتي. وفيما يلى نتائج المباريات كاملة: 1- ليفربول ضد اتالانتا (0- 2) لصالح اتالانتا. 2- اوليمبياكوس ضد مان سيتي (0- 1) لصالح مان سيتي. 3- اوليمبك مارسيليا ضد بورتو (0- 2) لصالح بورتو. 4- اتيلتكو مدريد ضد لوكوموتيف موسكو (0- 0). 5- اياكس ضد ميدتييلاند (3- 1) لصالح اياكس. 6- الانتر ضد ريال مدريد (0- 2) لصالح ريال مدريد. 7- بايرن ميونخ ضد ريد بول ساليزبورغ (3- 1) لصالح البايرن. 8- بوروسيا مونشنغلادباخ ضد شاختار (4- 0) لصالح بوروسيا مونشنغلادباخ. الوضع في مصر

اصابات 114,107

تعافي 102,201

وفيات 6,585

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