شكرا لقرائتكم شريف عبد المنعم: السوشيال ميديا تغذي روح التعصب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استرجع شريف عبد المنعم نجم الأهلي السابق عن ذكريات القمة مشددا على ثقاقة الفوز وكيف تربى عليها لاعبو الأهلي قائلا: "ثقافة الفوز بكل البطولات التي تعلمناها في الأهلي لم تمنع الروح الرياضة مع الزملكاوية"

وتابع شريف عبد المنعم الشهير بترافولتا في تصريحات تليفزيونية خلال تقديمه برنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس: "عمرنا مشوفنا مبادرات لا للتعصب المنتشرة هذه أليام بسبب مباريات القمة، لعبنا العديد من القمم ومهما كان الحماس لا يمكن أن يحدث إساءة، لكن أرى أن السوشيال ميديا لها دور في تغذية هذه الظاهرة".

وتابع: "فيه ناس تستغل الإعلام لعمل فرقعة على حساب أندية كل تركيزها حصد البطولات، يجب أن يكون توجهات الجماهير متماشيا مع توجهات الدولة والقيادة السياسية التي تسعى لتطوير الرياضة واحتضان البطولات العالمية".

وأكمل: "كنت واسرتي عضوا بنادي الزمالك، ومحمد حسن حلمي أول من أخبرني بأنني سأكون لاعبًا رائعا".

تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا للمرة الثامنة فى تاريخه، حيث سبق وأن حصد اللقب 5 مرات من قبل أعوام : "1984، 1986، 1993، 1996، 2002"، فيما أخفق مرتين ليصبح وصيفًا للبطولة عامى: "1994، 2016"، بينما سيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 8 الذى يتأهل له.

أما الأهلى فسيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 13 الذى يتأهل له فى تاريخه، حيث سبق وأن حصد بطولة دورى أبطال إفريقيا 8 مرات من قبل أعوام: "1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013"، وأخفق 4 مرات فى تحقيق اللقب وخرج وصيفًا أعوام: "1983، 2007، 2017، 2018"، بينما سيكون هذا النهائى هو رقم 13 الذى يتأهل له.