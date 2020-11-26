شكرا لقرائتكم محمد صلاح: خناقة السوبر أكدت عمق أزمة التعصب بين الأهلي والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث محمد صلاح نجم الزمالك السابق عن ذكريات القمة في الزمن الجميل، موضحا أن لاعبى الأهلي والزمالك كانوا يسهرون في بيوت بعضهم بقيادة الخطيب وحسن شحاتة حتى الفجر.

وتابع صلاح في تصريحات تليفزيونية خلال تقديمه برنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس: "لما بفتكر القمة زمان بحزن، حقيقي حاجة تحزن، عمرنا ما اتكلمنا في كورة في علاقة صداقتنا، والاختلاف الرياضي كان لمدة ساعة ونصف هي زمن المباراة فقط".

وتابع: "خناقة السوبر أكدت عمق أزمة التعصب بين الأهلي والزمالك، يجب أن تكون هناك شخصيات قادرة على لم الشمل وانهاء التعصب على أرض الملعب، كابتن الفريق مش شارة، الكابتن هو المدير الفني داخل الملعب".

وتُعد مباراة القمة تاريخية كونها ستقام لأول مرة فى تاريخ البطولة الأفريقية بين فريقين من نفس البلد، حيث سبق وأن التقى قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك من قبل فى 8 مباريات ببطولة دورى أبطال أفريقيا على مدار تاريخهما، بواقع مباراتين فى دور نصف النهائى نسخة 2005، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2008، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2012، ومباراتين أخريين فى نسخة 2013، وشهدت المباريات الثمانية فوز الأهلى فى 5 مباريات وتعادل الفريقين فى 3 مواجهات فيما لم يفز الزمالك فى أى مباراة وسجل الأحمر 15 هدفًا مقابل 8 أهداف سجلها الأبيض فى تلك المواجهات.