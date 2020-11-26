شكرا لقرائتكم شوبير يكشف تشكيل الأهلي والزمالك في نهائي إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، عن التشكيل المتوقع الذي سيخوض به الأهلي أمام الزمالك في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا عقب اصابة الثلاثى اليو ديانج ووليد سليمان وصالح جمعة بكورونا وتأكد غيابهم عن المباراة .

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية خلال تقديمه برنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس: "تشكيل الأهلي سيتكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى ورباعي الدفاع علي معلول ومحمد هاني وياسر ابراهيم وأيمن أشرف".

وتابع: "محمد مجدي أفشة وحسين الشحات وأجايي خلف المهاجم الوحيد مروان محسن، على أن يتولى عمرو السولية وحمدي فتحي مهمة الارتكاز.

وعن تشكيل الزمالك قال: "أبو جبل وأمامه إسلام جابر ظهير أيسر وأحمد عيد ومحمد عبد الغني ومحمود علاء، فرجاني ساسي وطارق حامد في الوسط، أمامه الثلاثي كاسونجو وبن شرقي وزيزو ومهاجم وحيد هو مصطفى محمد.

وتُعد مباراة القمة تاريخية كونها ستقام لأول مرة فى تاريخ البطولة الأفريقية بين فريقين من نفس البلد، حيث سبق وأن التقى قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك من قبل فى 8 مباريات ببطولة دورى أبطال أفريقيا على مدار تاريخهما، بواقع مباراتين فى دور نصف النهائى نسخة 2005، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2008، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2012، ومباراتين أخريين فى نسخة 2013، وشهدت المباريات الثمانية فوز الأهلى فى 5 مباريات وتعادل الفريقين فى 3 مواجهات فيما لم يفز الزمالك فى أى مباراة وسجل الأحمر 15 هدفًا مقابل 8 أهداف سجلها الأبيض فى تلك المواجهات.