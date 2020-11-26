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جدة - عمرو شويل موعد مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا 2020



تُقام مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك فى التاسعة مساء الجمعة 27 من شهر نوفمبر الجارى، باستاد برج العرب بالإسكندرية.

موعد مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا 2020



وتخطى الأبيض عقبة الرجاء المغربى بعد الفوز عليه بنتيجة 3 / 1، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس، الأربعاء، باستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما باستاد محمد الخامس بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى.

موعد مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا 2020



تذاع المباراة النهائي لدوري أبطال افريقيا والتي تجمع الأهلي والزمالك والمقرر إقامتها في التاسعة مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدوري، على قناة بين سبورت الفضائية، وتايم سبورت الأرضية.

موعد مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا 2020



وتأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على استاد محمد الخامس بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.

موعد مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا 2020



تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا للمرة الثامنة فى تاريخه، حيث سبق وحصد اللقب 5 مرات من قبل أعوام : "1984، 1986، 1993، 1996، 2002"، فيما أخفق مرتين ليصبح وصيفًا للبطولة عامى: "1994، 2016"، بينما سيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 8 الذى يتأهل له.

موعد مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا 2020



أما الأهلى فسيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 13 الذى يتأهل له فى تاريخه، حيث سبق وأن حصد بطولة دورى أبطال إفريقيا 8 مرات من قبل أعوام: "1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013"، وأخفق 4 مرات فى تحقيق اللقب وخرج وصيفًا أعوام: "1983، 2007، 2017، 2018"، بينما سيكون هذا النهائى هو رقم 13 الذى يتأهل له.

موعد مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا 2020



أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ان مباراة الأهلي والزمالك المقرر له الجمعة المقبل في نهائي دوري ابطال افريقيا ستقام بدون حضور جماهيري، وذلك خلال فعاليات ندوة نبذ التعصب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجويا، كما اكد اشرف صبحي ان نهائي افريقيا سيكون لاول مرة بين ناديين مصريين مشددا ان ادارة الكرة في مصر نجحت في نقل المباراة لاستاد القاهرة ولكن بسبب تداعيات فيروس كورونا وبعد اتفاق اتحاد الكرة مع نظيره الافريقي فلن تحضر الجماهير المباراة ولكن المباراة سيتم اذاعتها ارضيا ولن يتم غلق المقاهي يوم المباراة.

وقال أشرف صبحي ان التعصب ظاهرة نفسية خاصة وان طبيعة الانسان هي التحيز لارائه وافكاره وهو ما ينعكس علي تشجيع الأندية المصرية ومثالا الانتماء للأهلي والزمالك.

وقال اشرف صبحي خلال فعاليات نبذ التعصب بجامعة مصر :"الأديان السماوية تدعو للتسامح والحب ..حولنا فكرة نبذ التعصب لتطبيق علي ارض الواقع ولكن الاستدامه والاستمرارية شرط لنجاح الأمر"