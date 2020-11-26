شكرا لقرائتكم خبر عن كايزر: حتا سيكون مختلفاً ومتحفزاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

أكد الهولندي مارسيل كايزر المدير مدرب الجزيرة أن مباراة فريقه أمام حتا ستكون صعبة، مبيناً أن منافسه في المباراة غيّر مدربه وسيكون أسلوبه غير معروف لديهم، متوقعاً أن يلعب الضيف في المباراة بخطة تعتمد على التركيز الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة، مؤكداً ان التجديد في الجهاز الفني يمنح اللاعبين الحماس الزائد. وأوضح أن الجزيرة مستمر في نفس أسلوبه الذي يعتمد على الاستحواذ وهو بالطبع يعجب جماهير الفريق، وقال إن استقبال «فخر أبوظبي» للأهداف ليس مقلقاً طالما أن الفريق يستطيع أن يسجل أكثر من المنافس.

بدوره، أكد اللاعب الشاب يوسف أيمن على جاهزية الجزيرة لمواصلة النتائج الإيجابية. وقال إن حتا يؤدي المباريات بشكل جيد وتغيير المدرب سيعطي لاعبيه حماساً أكثر لذلك سيكون عليهم التركيز بشكل أكبر.