أخبار نادى الزمالك اليوم الأربعاء 25 / 11 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الأربعاء 25 / 11 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، غياب عبد الله جمعة والونش واوباما عن القمة بسبب كورونا

رسميا .. غياب عبد الله جمعة والونش واوباما عن القمة بسبب كورونا

كشفت المسحة التي خضع لها لاعبو الزمالك استعدادا لمباراة الأهلي عن التأكد من إيجابية العينة لـ 3 لاعبين ، وذلك قبل 48 ساعة من مباراة الأهلي والزمالك في نهائي افريقيا والمقرر لها بعد غد في نهائي دوري ابطال افريقيا، وجاءت نتيجة عينة لاعبي الزمالك للكشف عن فيروس كورونا بالتأكد من إصابة مكل من : يوسف أوباما وعبد الله جمعة والونش، مما يؤكد غيابهم عن مباراة القمة.

تعرف علي التشكيل المتوقع للزمالك امام الأهلي بعد إصابة 3 لاعبين بكورونا

استقر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك علي التشكيل الذي سيخوض به مباراة الأهلي المقرر لها بعد غد في نهائي دوري ابطال افريقيا، وذلك بعدما اعلن الموقع الرسمي لنادي الزمالك عن إصابة كل من عبد الله جمعة والونش واوباما بفيروس كورونا قبل 48 ساعة من مباراة الأهلي والزمالك المقرر لها بعد غد في نهائي دوري ابطال افريقيا.

الزمالك يغير فندق إقامته قبل 48 ساعة من القمة الأفريقية بسبب حفل زفاف

قامت إدارة الزمالك، بتغيير فندق إقامة الفريق مساء اليوم، الأربعاء، حيث كان يتواجد الفريق بأحد الفنادق القريبة من ستاد القاهرة الدولى قبل أن يتم نقل مقر الإقامة بالقرب من مطار القاهرة الدولى، وذلك بسبب إقامة حفل زفاف أحمد أيمن منصور، نجم بيراميدز والمنتخب الوطنى، فى الفندق السابق للزمالك الذى تم تغييره قبل مواجهة الأهلى، المقرر لها بعد غد، الجمعة، على ستاد القاهرة الدولى، فى دور النهائى لدورى أبطال إفريقيا.