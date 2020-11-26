شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور يكشف اعتراض مسئولى الزمالك على نسب تذاكر النهائى الأفريقى قبل إلغائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي خالد الغندور مقدم البرامج بقناة الزمالك سبب اعتراض مسئولي القلعة البيضاء على طريقة توزيع تذاكر نهائي دوري أبطال إفريقيا، قبل أن يتدخل الكاف ويعلن إقامة المباراة النهائية بدون جمهور.

قال في تصريحات لقناة الزمالك: "الأمن وافق على حضور الجمهور نهائي افريقيا ومن ضمنهم ضيوف الاتحاد الإفريقي ووصل نادي الزمالك أفراد أمن من قوات أمن القاهرة للتوقيع على تعهد بحضور ألف من جماهيره، ولكن النهاردة في الاجتماع الأمني جاء محمد فضل المسئول عن تنظيم المباراة النهائية وخد 500 تذكرة ولما سئل ليه قال فيه منها للاتحاد الافريقي والاتحاد المصري والزمالك اعترض خصوصا ان الزمالك ملوش غير 15 دعوة فقط والباقي يوزع عن طريق أحمد الشيخ المدير التنفيذي لوزارة الرياضة".

استطرد: "محمد فضل كان مسئول سابق في الأهلي وايه ضمننا أن رئيس اللجنة المؤقتة هياخد الـ500 تذكرة ويوزعهم بالعدالة بين جماهير الأهلي والزمالك ، والزمالك كان معترض اعتراض شديد وبعدها الاتحاد الافريقي قرر أن المباراة بدون جمهور".

أردف: "اسماعيل يوسف وأمير مرتضى اعترضا على الشركة اللي بتعمل مسحات كورونا لصالح الكاف وطلبا تغييرها والاتنين كان ليهم دور كبير في متابعة حالة المسحات وراحوا المعمل عشان يطمنوا على العينات".