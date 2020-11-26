شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور : الونش يعانى من مشاكل فى الرئة وأوباما بكى لغيابه عن نهائى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي خالد الغندور أن محمود حمدي الونش لاعب فريق الزمالك لو تعافى من كورونا وجاءت نتيجته سلبية كان من الصعب لحاقه بنهائي افريقيا لأنه لديه مشاكل صدرية وكان من الصعب يلعب عشان عنده مشاكل في الرئة.

قال الغندور في تصريحات لقناة الزمالك: "عبد الله جمعة درجة حرارته ارتفعت مع العلم أن أخوه صالح جمعة عنده كورونا وكان أكد أنه لم يخالط اخيه ولكن النهاردة كانت درجة حرارته مرتفعة قبل كورونا".

تابع: "أوباما مكنش عنده أعراض ولما طلعت نتيجة المسحة وعرف انه هيغيب عن النهائي بكى بكاء شديد".

شدد: "الأهلي عنده بديل ليو ديانج وهو حمدي فتحي ووليد سليمان له لاعب بديل وصالح جمعة ليس له دور مع الأهلي ولكن الزمالك لديه 3 اصابات من العناصر الأساسية".

أردف: "محمد عبد الشافي غير جاهز لخوض النهائي الافريقي وكان البديل الأنسب له هو عبد الله جمعة وبرضه هيغيب والوحيد اللي هيلعب في المركز ده هو اسلام جابر