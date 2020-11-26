شكرا لقرائتكم خبر عن قبل موقعة النهائى التاريخى.. تعرف على غيابات الزمالك أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب جماهير الكرة المصرية والإفريقية القمة التاريخية التى ستجمع بين الأهلى والزمالك، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، المقرر إقامته فى التاسعة من مساء الجمعة المقبل، على ستاد القاهرة، حيث سيجمع النهائى لأول مرة فى تاريخ البطولة الإفريقية، فريقين من نفس البلد، ولذا تكون أهميته مُضاعفة لكلا الفريقين، أما عن أبناء ميت عقبة فتمثل لهم القمة الإفريقية مكانة خاصة، لاسيما وأن القلعة البيضاء لم تتوج بالأميرة الإفريقية منذ عام 2002 عندما توج الفريق باللقب على حساب الرجاء المغربى، لذا يسعى الأبيض للفوز بالمباراة والتتويج باللقب للمرة السادسة فى تاريخه، إلا أن الجهاز الفنى للفريق، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، سيكون أمامه تحدٍ خاص بعد المستجدات التى شهدتها الساعات الأخيرة عقب ظهور نتائج المسحة الطبية التى خضع لها الفريق تحت إشراف الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، ليفقد الفارس الأبيض عدد من لاعبيه المميزين بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، ويستعرض ”الخليج 365”، كل غيابات الأبيض أمام الأهلى فى المباراة المرتقبة سواء للإصابة أو لعدم القيد فى القائمة الإفريقية..

تُعد الخسارة الأكبر للزمالك بعدما أعلن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم نتائج المسحة التى خضع لها الفريق، ليتأكد غياب الثلاثى محمود حمدى الونش، مدافع الفريق، وعبد الله جمعة، الظهير الأيسر للأبيض، ويوسف أوباما، صانع ألعاب الفريق، بفيروس كورونا وغيابهم رسميًا عن مباراة الأهلى المقبلة.

- محمود الونش

سيفقد الزمالك جهود مدافعه الدولى محمود الونش، الذى شارك مع الأبيض هذا الموسم فى 38 مباراة بواقع 11 مباراة فى دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الجارية و24 مباراة فى الدورى الممتاز فى الموسم المنقضى، مباراة فى كأس مصر ومثلها فى السوبر الإفريقى والسوبر المصرى، فيما سجل 3 أهداف من بينهم هدفًا فى البطولة الإفريقية وصنع هدفين، وتلقى 6 إنذارات.

- عبد الله جمعة

كما سيفقد الزمالك جهود عبد الله جمعة، فى الجبهة اليسرى للفريق أمام الأهلى، وهو ما قد يُمثل أزمة للفريق فى هذا المركز، حيث شارك جمعة مع الأبيض فى 33 مباراة من بينهم 9 مباريات فى دورى أبطال إفريقيا و19 مباراة فى الدورى الممتاز و3 مباريات فى كأس مصر ومباراة فى السوبر الإفريقى ومثلها فى السوبر المصرى، وصنع خلالهم 3 أهداف.

- يوسف أوباما

أما عن الغياب الثالث بسبب فيروس كورونا، فهو غياب يوسف أوباما، عن الزمالك أمام الأهلى، حيث شارك مع الفريق هذا العام فى 38 مباراة من بينهم 9 مباريات فى دورى أبطال إفريقيا و24 مباراة فى الدورى الممتاز و3 مباريات فى كأس مصر ومباراة فى السوبر الإفريقى ومثلها فى السوبر المصرى، فيما سجل 4 أهداف وصنع 9 أهداف، وتلقى 3 إنذارات.

- إصابة محمد عبد الشافى تُسبب أزمة فى الجبهة اليسرى

فيما يغيب أيضًا عن المباراة محمد عبد الشافى، الظهير الأيسر للأبيض، عن المباراة، نظرًا لإصابته بكسر فى عظمة الترقوة إثر تدخل وليد سليمان، صانع ألعاب الأهلى، فى مباراة القمة التى جمعت بين الفريقن فى الدور الثانى من بطولة الدورى الممتاز، وغاب على إثرها حتى الآن، حيث إنه لن يتمكن من اللحاق بالنهائى الإفريقى، وهو ما يضع الزمالك فى أزمة خاصة بعد تأكد غياب عبد الله جمعة عن اللقاء لإصابته بفيروس كورونا.

وشارك محمد عبد الشافى مع الزمالك فى 24 مباراة من بينهم 8 مباريات فى دورى أبطال إفريقيا و14 مباراة فى الدورى الممتاز ومباراة فى السوبر المصرى ومثلها فى السوبر الإفريقى، وصنع خلالهم هدفين.

- الشكوك تحول حول غياب محمد أوناجم

فيما زالت الشكوك تحول حول غياب المغربى محمد أوناجم، جناح الزمالك، عن الفريق فى مباراته أمام الأهلى المقبلة، وذلك بعد غيابه عن مران الفريق اليوم، للإصابة التى شكى منها قبل مباراة الأبيض ونادى مصر، التى جمعت بينهما فى إطار منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر، حيث فضل الجهاز الفنى للأبيض، استبداله قبل انطلاق المباراة بعدما شكى من آلام أثناء مشاركته فى احماء الفريق، إلا أن الجهاز الطبى للأبيض، بقيادة الدكتور محمد أسامة، يعمل فى الساعات الجارية على تجهيزه للحاق بالمباراة.

وشارك أوناجم مع الزمالك فى 36 مباراة من بينهم 6 مباريات فى دورى أبطال إفريقيا و26 مباراة فى الدورى الممتاز المنقضى ومباراة فى كأس مصر ومثلها فى السوبر الإفريقى وكذلك السوبر المصرى، وسجل 3 أهداف فيما صنع 7 أهداف وتلقى إنذارين.

- القيد الإفريقى يحرم الزمالك من الثلاثى "إمام وفيصل وأشرف"

لن تقف غيابات الزمالك عند هذا الحد، بل سيفقد أيضًا لجهود الثلاثى إمام عاشور، لاعب خط الوسط، والثنائى الصاعد أسامة فيصل وحسام أشرف، وذلك لعدم قيدهم فى القائمة الإفريقية للزمالك، لذا لن يتواجد أى منهما فى مباراة الأهلى القادمة.

وشارك إمام عاشور مع الزمالك فى 14 مباراة بواقع 12 مباراة فى الدورى الممتاز الموسم الماضى ومباراتين فى كأس مصر، وأحرز هدفين فيما صنع هدفًا وتلقى إنذارين وطرد فى مباراة.

أما أسامة فيصل، مهاجم الزمالك، فشارك فى 10 مباريات من بينهم 9 مباريات فى الدورى الممتاز المنقضى وسجل خلالهم هدفًا فى مرمى الأهلى فى مباراة القمة بالدور الثانى، ومباراة فى كأس مصر وأحرز خلالها هدفًا فى مرمى نادى مصر.

فيما شارك حسام أشرف، مهاجم الزمالك، فى 8 مباريات بمسابقة الدورى الممتاز الموسم الماضى، أحرز خلالهم هدفًا فى مرمى مصر للمقاصة.