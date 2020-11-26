شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل ينعى وفاة جدته قبل نهائى القرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نشر محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك والمنتخب الوطني ، نعيا علي صفحته الرسمية علي موقع التدوينات تويتر ، بعد وفاة جدته اليوم.

وكتب أبو جبل علي صفحته : جدتي ام ابي في ذمة الله ، لا حول ولا قوة الا بالله، ويشارك حاليا أبو جبل في معسكر الزمالك استعدادا لمواجهة الأهلي المقرر لها بعد غد في نهائي دورى أبطال أفريقيا.



ابو جبل

من ناحية أخرى دخل محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك في دائرة الضوء بقوة للمشاركة أساسيا امام الأهلي في المباراة المقرر اقامتها الجمعة المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا ، لتعويض غياب يوسف أوباما الذي تأكد اصابته بفيروس كورونا.

ودفع باتشيكو في تدريب اليوم بمحمود شيكابالا ضمن التشكيلة الأساسية في التقسيمة التي خاضها الفريق في المران، لتصبح فرص مشاركته في المباراة قوية.

في نفس السياق تأكد عدم جاهزية المغربي محمد اوناجم لاعب الزمالك في مباراة الأهلي بسبب معاناته من إصابة في العضلات، حيث لم يكتمل شفاء اوناجم بصورة كاملة، وهو ما يجعله غير جاهز للمشاركة كأساسيا في مباراة الجمعة.

ولم يشارك اوناجم في مران فريق الزمالك اليوم استعدادا للمباراة واكتفي الجهاز الفني بمشاركته في تدريبات تأهيلية، علي ان يكون في قائمة الفريق ولكن علي دكة البدلاء ولن يشارك رسميا في ظل عدم اكتمال شفاءه.