شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسالة صالح جمعة لشقيقه عبد الله بعد إصابته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه صالح جمعة صانع العاب فريق الاهلى رسالة الى أخيه عبد الله لاعب فريق الزمالك عقب إصابة الأخير بفيروس كورونا قائلا " شفاك الله و عفاك يا حبيبى " خلال نشر صورة لهم عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام و أعلن محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم نتائج المسحات الطبية التي أجريت اليوم لأعضاء فريقي الزمالك والأهلي طرفي المباراة النهائية لدوري الأبطال الأفريقي المقرر اقامتها في التاسعة من مساء بعد غد الجمعة بستاد القاهرة.. وجاءت النتائج على النحو التالي من الزمالك سلبية جميع المسحات عدا 3 لاعبين هم يوسف أوباما وعبد الله جمعة ومحمود حمدي ( الونش ) و من الأهلي سلبية جميع المسحات عدا 3 لاعبين هم صالح جمعة ووليد سليمان واليو ديانج .

تقرر بشكل نهائى ورسمى إقامة مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الزمالك والأهلى، بدون جماهير، بعد ما سبق وأعلن عن تواجد 2000 من جماهير الناديين.

وأعرب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم"كاف" والاتحاد المصري عن اهتمامهم البالغ بالمباراة النهائية لبطولة دوري الأبطال بين فريقي الزمالك والأهلي في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة يوم الجمعة المقبل.

وتقديراً للظروف التي يمر بها العالم كله في ظل انتشار جائحة كورونا فقد اعرب الاتحادان في بيان مشترك عن أن الهدف الأول هو الحفاظ على سلامة أسرة كرة القدم المصرية والأفريقية، الأمر الذي أدى الي اقامة المباراة بدون جمهور.

يذكر أن نهائي البطولة المقرر اقامته على ملعب استاد القاهرة الذي تم انشاؤه عام 1960 هو الأول في تاريخ كرة القدم الافريقية الذي يجمع قطبي الكرة المصرية أحد أكبر أندية القارة مما يضيف المزيد من الأثارة على أهم بطولات الاندية الافريقية.

وفي هذا الإطار ، يأمل الاتحادان المصرى والافريقي لكرة القدم أن تكون هذه المباراة بمثابة رسالة من مصر والقارة السمراء إلى العالم أجمع، تعكس فيها القدرة على تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، وتطور المستوى الفني.