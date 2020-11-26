شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: النهائى الأفريقى مازال خاضع للمتغيرات على مستوى المشاركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد شوبير نجم الكرة المصرية السابق إن نهائي إفريقيا المقرر له بعد غد الجمعة، بين الأهلي والزمالك مازال خاضعا لمستجدات ومتغيرات جديدة، على مستوى المشاركة والغيابات لنجوم الفريقين.

وأوضح في تصريحات تليفزيونية خلال تقديمه برنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، اليوم الأربعاء: "النهائي الإفريقي على الشعرة، كل يوم فيه متغيرات، وكل ساعة فيه جديد، مباراة ليست كأي مباراة، مباراة تفوق في حساباتها مجرد مواجهة أو لقب، الفائز سيتأهل لمونديال الأندية، وسينافس على السوبر الأفريقي، وأيضا سيحسم الديربي الأول من نوعه في نهائي بطولة قارية، وبالتالي المواجهة مرتقبة".

وتُعد مباراة القمة تاريخية كونها ستقام لأول مرة فى تاريخ البطولة الأفريقية بين فريقين من نفس البلد، حيث سبق وأن التقى قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك من قبل فى 8 مباريات ببطولة دورى أبطال أفريقيا على مدار تاريخهما، بواقع مباراتين فى دور نصف النهائى نسخة 2005، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2008، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2012، ومباراتين أخريين فى نسخة 2013، وشهدت المباريات الثمانية فوز الأهلى فى 5 مباريات وتعادل الفريقين فى 3 مواجهات فيما لم يفز الزمالك فى أى مباراة وسجل الأحمر 15 هدفًا مقابل 8 أهداف سجلها الأبيض فى تلك المواجهات.