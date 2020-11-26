شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا داعما الأهلى : حارب على البطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مؤمن زكريا لاعب فريق الأهلى على دعم فريقه قبل مباراة نهائي دورى ابطال أفريقيا المقرر لها يوم 27 نوفمبر الجارى، أمام الزمالك ، والتي تقام بإستاد القاهرة

ونشر مؤمن عبر الاستورى الخاص به بموقع تبادل الصور انستجرام، صورة له مرتديا قميص الأهلى ، و علق عليها حارب على البطولة روح الأبطال ..افريقيا يا مؤمن

أعلن محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم نتائج المسحات الطبية التي أجريت اليوم لأعضاء فريقي الزمالك والأهلي طرفي المباراة النهائية لدوري الأبطال الأفريقي المقرر اقامتها في التاسعة من مساء بعد غد الجمعة بستاد القاهرة.. وجاءت النتائج على النحو التالي من الزمالك سلبية جميع المسحات عدا 3 لاعبين هم يوسف أوباما وعبد الله جمعة ومحمود حمدي ( الونش ) و من الأهلي سلبية جميع المسحات عدا 3 لاعبين هم صالح جمعة ووليد سليمان واليو ديانج .

يذكر أن نهائي البطولة المزمع اقامته على ملعب استاد القاهرة الذي تم انشاؤه عام 1960 هو الأول في تاريخ كرة القدم الافريقية الذي يجمع قطبي الكرة المصرية أحد أكبر أندية القارة مما يضيف المزيد من الأثارة على أهم بطولات الاندية الافريقية.