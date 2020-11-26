شكرا لقرائتكم خبر عن احمد عيد ناعيا ماردونا..وداعا أفضل لاعب فى تاريخ المستديرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص احمد عيد عبد الملك لاعب فريق الزمالك السابق على نعى النجم الارجنتينى ديجو مارادونا الىذ رحل منذ قليل عن عمر يناهمز الـ ستون عاما ، حيث نشر عبد الملك صورة للاعب الراحل وهو في عمر الشباب عبر موقع تبادل الصور اننستجرام ، و علق عليها : " وداعا أفضل لاعب في تاريخ المستديرة "

كشفت تقارير صحفية أرجنتينية، عن وفاة أسطورة الكرة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، بعد تعرضه لسكتة قلبية تنفسية، فى منزله، بعد فشل الأطباء فى انعاشه.

وأعلن التلفزيون الأرجنتيني، منذ قليل عن وفاة نجم كرة القدم دييجو مارادونا، بعد تعرضه لسكتة قلبية فى منزله.

وفقا لصحيفة " Clarín" الأرجنتينية، فإن النجم الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، عانى فى الساعات الأخيرة من سكتة قلبية فى منزله، وهو فى حالة خطيرة للغاية

وكان مارادونا، قد خضع لعملية جراحية على مستوى الرأس، فى احدى المستشفيات، فى أوائل شهر نوفمبر الجارى، بعد أن نقل إلى مستشفى أوليفوس مصابا بفقر دم وجفاف، ولكن عند إجراء الفحوصات تم تشخيص حالته بأنه مصاب بتجمع دموي في الرأس، لذا خضع لعملية جراحية في اليوم التالي.



