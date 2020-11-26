بالفيديو.. ملخص لمسات صلاح أمام أتالانتا في مباراة العودة بعد كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

شارك محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لمدة 61 دقيقة، في مواجهة الريدز أمام أتالانتا في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وحاول صلاح تشكيل خطورة على مرمى الضيوف، كان أبرزها في الدقيقة 43 من تسديدة قوية علت العارضة.

وتعد تلك المباراة الأولى لصلاح بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، والتي غاب على إثرها عن مواجهة الريدز أمام ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي.

وتأخر ليفربول بهدفين أمام أتالانتا، ورغم ذلك حافظ على تصدره للمجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، يليه أياكس أمستردام، وأتالانتا بـ7 نقاط، ثم ميدتيلاند الدنماركي في ذيل المجموعة دون نقاط.