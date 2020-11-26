حقق اياكس الهولندي فوزا مستحقا على نظيره ميتييلاند الدنماركي بثلاثة اهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء الاربعاء صمن الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بدوري ابطالاوروبا.
سجل اهداف اياكس كل من ريان جرافينبيرش ونصير مزراوي ودافيد ناريس في الدقائق 47، 49، 67، فيما سجل هدف ميتييلاند أوير
وحصل إريك سفياتشينكو لاعب ميتييلاند على البطاقة الحمراء في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.
بهذه النتيجة يحتل اياكس المركز الثاني في مجموعته برصيد 7 نقاط، فيما يتذيل ميتييلاند الترتيب بدون نقاط.
كانت هذه تفاصيل خبر أياكس يضرب ميتييلاند الدنماركي بثلاثية في دوري أبطال أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.