أسقط نادي ريال مدريد نظيره إنتر ميلان بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
سجل ايدين هازارد الهدف الاول لريال مدريد في الدقيقة السابعة منركلة جزاء، ثم سجل اشرف حكيمي مدافع انتر ميلان هدفا في مرماه عن طريق الخطأ في الدقيقة 59.
وشهدت المباراة طرد اورتورو فيدال لاعب وسط انتر ميلان في
بهذه النتيجة يحتل ريال مدريد المركز الثاني بترتيب مجموعته برصيد 7 نقاط، في حين يتذيل انتر ميلان الترتيب برصيد نقطتين فقط، وبات فرص تأهله صعبة.
ويصطدم ريال مدريد بنظيره بوروسيا مونشنجلادباخ متصدر المجموعة بثمان نقاط، يوم الاربعاء الموافق 9 ديسمبر.
كانت هذه تفاصيل خبر ريال مدريد يسقط إنتر ميلان بثنائية في دوري أبطال أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.