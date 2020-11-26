أتالانتا يهزم ليفربول بثنائية في دوري أبطال أوروبا

خسر نادي ليفربول الإنجليزي أمام ضيفه أتالانتا الايطالي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب انفيلد معقل الريدز، ضمن الجولة الرابعة بدوري ابطال اوروبا.
سجل جوسيب إيليشيش وروبن جوسينس هدفي أتالانتافي الدقيقتين 60، 64 من عمر المباراة.
وشهدت المباراة عودة المحترف المصري محمد صلاح نجم ليفربول، وذلك بعد غيابه بسبب إصابته بفيروس كورونا.
وكان ليفربول اكتسح اتالانتا بخماسية نظيفة في مباراة الجولة الماضية التي اقيمت في ايطاليا.
بهذه النتيجة يواصل ليفربول تصدره لترتيب مجموعته بدوري ابطال اوروبا برصيد 9 نقاط، فيما يحتل اتالانتا المركز الثالث برصيد 7 نقاط.
يذكر أن ليفربول يلتقي بنظيره مييتلاند الدنماركي في الجولة الخامسة يوم 9 من الشهر المقبل.
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