جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا موسم 2021/2020 بعد الجولة 4!

استعاد ريال مدريد الإسباني آماله أمام بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني في المنافسة على صدارة المجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا بفضل الفوز السهل الذي حققه على مضيفه انتر ميلان بهدفين دون رد، في الجولة الرابعة مساء اليوم الاربعاء.

ورفع ريال مدريد رصيده لـ 7 نقاط في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن مونشنجلادباخ، ليعوض النادي الملكي البداية المُخيبة له في نسخة موسم 2021/2020 من دوري الأبطال، عندما خسر من شاختار دونيتسك 3/2 وتعادل مع جلادباخ 2/2.

وسيكون ريال مدريد مطالبًا بتحقيق الفوز على مونشنجلادباخ في الجولة الخامسة، حين يستضيفه على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، إذا ما أراد انتزاع صدارة هذه المجموعة.

وحسم بايرن ميونخ تأهله إلى ثمن نهائي البطولة بفوزه الرابع على التوالي في المجموعة الأولى، ليترك المنافسة تنحصر بين أتلتيكو مدريد ولوكوموتيف موسكو على المركز الثاني، بينما تبخرت آمال سالزبورج بخسارته الثالثة على التوالي.

وجمع بايرن ميونخ 12 نقطة، وتجمد أتلتيكو مدريد في المركز الثاني برصيد 5 نقاط بفارق نقطتين عن لوكوموتيف موسكو.

ونجح مانشستر سيتي الإنجليزي في حسم تأهله إلى دور الـ 16 عن المجموعة الثالثة بعد فوزه الصعب على أولمبياكوس 1/صفر، وسيرافقه بورتو الذي هزم أولمبيك مارسيليا بنتيجة 2/صفر ليُكبد النادي الفرنسي الخسارة الرابعة على التوالي.

وتأجل تأهل ليفربول إلى ثمن النهائي بسبب الخسارة المثيرة التي تعرض لها أمام أتلانتا على ملعب آنفيلد روود بهدفين دون رد، في عودة النجم السلوفيني لصفوف أتلانتا “جوسيب إيليشيتش”.

إليكم جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا موسم 2021/2020

المجموعة الأولى

المجموعة الثانية

المجموعة الثالثة

المجموعة الرابعة

المجموعة الخامسة

المجموعة السادسة

المجموعة السابعة

المجموعة الثامنة

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