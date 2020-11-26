فيديو اهداف ريال مدريد والانتر في دوري أبطال أوروبا “كورة اونلاين”

يقدم لكم موقع الخليج 365 أهداف مباراة “ريال مدريد والانتر” في قمة مباريات اليوم الاربعاء 25-11-2020 بالجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وشهد الشوط الأول تقدم ريال مدريد بهدف سجله إدين هازارد إثر ركلة جزاء تحصل عليها المدافع “ناتشو فيرنانديز” بعد تعرضه للعرقلة من باريلا في الدقيقة 6، وبعد حوالي 30 دقيقة قرر الحكم الانجليزي تايلور طرد لاعب وسط الانتر “أرتورو فيدال” للاحتجاج بطريقة عنيفة عليه لاجباره على مشاهدة تقنية الفار لاحتساب ركلة جزاء لفريقه.

وخلال الشوط الثاني أضاف الريال الهدف الثاني بواسطة رودريجو بعد متابعة لعرضية جميلة من لوكاس فاسكيز داخل منطقة الجزاء بتسديدة مباشرة لمست أشرف حكيمي قبل معانقتها الشباك عند الدقيقة 58.

ونقلت مباراة “ريال مدريد والانتر” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق “حفيظ دراجي”، كما نقلت على قناة بي تي سبورت إيسبن.

وأقيمت مباراة ريال مدريد والانتر على ملعب جوزيبي مياتزا، بإدارة من الحكم الإنجليزي “أنتوني تايلور”، وانطلقت في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، بعد ساعات من وفاة أسطورة الدوري الايطالي ونابولي والأرجنتين “مارادونا”.

ولم يتذوق صاحب الارض “الانتر” طعم الفوز بعد 3 مباريات بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم،حيث تعادل في الجولة الأولى والثانية امام بوروسيا مونشنجلادباخ وشاختار دونيتسك وخسر في الثالثة امام ريال مدريد.

ويتذيل الانتر ترتيب المجموعة بنقطتين في رصيده، وسجل لاعبوه 4 اهداف واهتزت شباكه خمس مرات، وتعد مواجهة ريال مدريد اليوم بمثابة النهائي لفريق أنطونيو كونتي، حيث يتوجب عليه تحقيق الفوز من أجل المحافظة على آماله في بلوغ دور ثمن النهائي.

شاهد أهداف مباراة ريال مدريد وانتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

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