شاهد كيف تفاعل برشلونة مع وفاة مارادونا

ودع نادي برشلونة أسطورة كرة القدم الراحل “دييجو أرماندو مارادونا” بتغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعنوان “عامين من السحر في ملعب الكامب ناو” في إشارة للمدة التي قضاها النجم الارجنتيني مع النادي.

وتأكدت وفاة دييجو مارادونا عن عمر يناهز الـ 60 عاما يوم الأربعاء بعد إصابته بسكتة قلبية في منزل في تيجري بالأرجنتين بعد تعافيه من إزالة جلطة دموية في المخ.

وسجل مارادونا 47 هدفًا في 75 مباراة مع برشلونة، الذي انضم إليه عام 1982، قبل أن ينتقل إلى نابولي عام 1984 ويفوز بلقبين في دوري الدرجة الأولى الإيطالي في نابولي.

وانضم مارادونا إلى برشلونة من بوكا جونيورز مقابل رسم قياسي عالمي آنذاك بلغ 7.6 مليون دولار في عام 1982 وازدهر في البداية تحت قيادة المدرب “سيزار لويس مينوتي”.

وطغت الإصابة على الفترة التي قضاها في كامب نو بسبب إصابة سيئة جاءت بعد تحدي كبير من لاعب أثلتيك بلباو أندوني جويكوتكسيا، المعروف بأسلوب لعبه العدواني ولقب “جزار بلباو”.

وهدّد هذا التدخل بإنهاء مسيرة مارادونا المهنية، ولكن مع العلاج المكثف كان من الممكن له العودة إلى الملعب بعد فترة تعافي دامت ثلاثة أشهر، على الرغم من أنه كافح لاستعادة أفضل مستوياته في النادي، بينما كان يعاني أيضًا من التهاب الكبد خلال هذه الفترة.

وفاز مارادونا مع برشلونة بكأس الملك في موسم 1982-1983 جنبًا إلى جنب مع كأس الدوري الإسباني وهو الكأس الذي لم يعد موجوداً حالياً والسوبر الإسباني في نفس العام.

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