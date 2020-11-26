بايرن ميونيخ يهزم سالزبورغ ويبلغ ثمن النهائي وأتلتيكو ينجو من الخسارة 

تأهل بايرن ميونيخ الألماني حامل اللقب إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بفوزه الأربعاء على ضيفه سالزبورغ النمساوي 3-1، ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الأولى.



سجل للفائز الذي طُرد لاعب وسطه الاسباني مارك روكا (66)، هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي (43)، الفرنسي كينغسلي كومان (52) ولوروا سانيه (68)، وللخاسر الألماني مرجيم بيريشا (73).



ورفع بايرن رصيده إلى 12 نقطة ضامنًا حتى صدارة المجموعة، بعد تعادل أتلتيكو مدريد الاسباني (5 نقاط) مع ضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي (3) بدون أهداف.



بايرن الذي كان قد اكتسح سالزبورغ ذهابا 6-2، عزز رصيده الرائع في المسابقة القارية الى 15 انتصاراً متتاليا.



وبافتتاحه التسجيل، رفع ليفاندوفسكي رصيده في المسابقة الى 71 هدفاً، معادلا رقم الإسباني راوول غونساليس في المركز الثالث، ووراء البرتغالي كريستيانو رونالدو (133) والأرجنتيني ليونيل ميسي (118).



ضاعف بايرن الأرقام بكرة سددها الفرنسي الدولي كومان وارتدت من الدفاع. وبعد طرد روكا لنيله انذارين في مباراته الثالثة فقط مع البافاري بعد انضمامه من إسبانيول الشهر الماضي، سجل سانيه الثالث، ثم قلص الضيوف الفارق بهدف شرفي لبيريشا.



وفي ظل غياب المدافعين نيكلاس زوله والفرنسي لوكاس هرنانديز، دفع هانزي فليك مدرب بايرن بالأميركي الدولي كريس ريتشاردز في مركز الظهير الأيسر للمرة الأولى.



ولحساب ذات المجموعة، تعادل أتلتيكو مدريد مع ضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي بدون أهداف.



وبهذا، ضمن بايرن ميونخ صدارة المجموعة بعدما رفع الفريق رصيده للنقطة 12، يليه أتلتيكو مدريد بـ 5 نقاط، ثم لوكوموتيف موسكو بـ 3 نقاط، وأخيرًا ريد بول سالزبورغ بنقطة واحدة فقط.





المصدر: وكالات