أتالانتا يباغت ليفربول بثنائية نظيفة ويحرمه من التأهل المبكر 

باغت أتالانتا مضيفه ليفربول وفاز عليه بهدفين نظيفين مساء الأربعاء، ضمن منافسات المجموعة الرابعة بالدور الأول من مسابقة دوري أبطال أوروبا.



وأحرز جوسيب إيليسيتش (60) وروبن جوسينز (64) هدفي المباراة.



ورغم الهزيمة، بقي ليفربول متصدرا للمجموعة برصيد 9 نقاط، بفارق نقطتين عن أتالانتا الذي يتأخر في المركز الثالث بفارق الأهداف وراء أياكس.

واعتمد مدرب ليفربول يورجن كلوب، على طريقة اللعب 4-3-3، حيث تواجد الشاب ريس ويليامز إلى جانب جويل ماتيب في عمق الخط الخلفي، وشغل الويلزي نيكو ويليامز الجهة اليمنى مقابل تواجد اليوناني كوستاس تسيميكاس في اليسرى.



وفي وسط الملعب، حصل كورتيس جونز على فرصة جديدة للعب أساسيا إلى جانب الخبير جيمس ميلنر وجورجينيو فينالدوم، وتمثلت المفاجأة في مشاركة البلجيكي ديفوك أوريجي كرأس حربة ومن حوله العائد بعد غياب بسبب فيروس كورونا المستجد محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني.



في الناحية المقابلة، لجأ مدرب أتالانتا جيانبييرو جاسبيريني إلى طريقة اللعب 3-5-2، حيث تشكل الخط الخلفي من رفاييل تولوي وكريستيان روميرو وبيرات دجيميستي، ووقف على الطرفين كل من هانز هاتيبور وروبن جوسينز، وفي وسط الملعب تواجد الثلاثي مارتن دي رون وريمو فراولر وماتيو بيسينا، فيما تبادل أليخاندرو جوميز وجوسيب إيليسيتش الأدوار المقدمة.



وتوقف رصيد الريدز عند النقطة التاسعة لكنهم لايزالون في الصدارة، أما أتالانتا فبات في رصيده 7 نقاط مثل أياكس أمستردام الهولندي، الذي تخطى بدوره ضيفه ميتييلاند الدانماركي صاحب المركز الأخير برصيد صفر من النقاط 3-1.

المصدر: موقع كورة