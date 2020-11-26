الامارات | الأرض تبتسم لأصحابها في الجولة الأولى من دوري اليد

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شكرا لقرائتكم خبر عن الأرض تبتسم لأصحابها في الجولة الأولى من دوري اليد والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشّن فريق اليد في نادي الشارقة حملة الدفاع عن لقب بطولة دوري «أقوياء اليد» بالصورة المثلى، عقب الانتصار العريض الذي حققه على ضيفه الوصل، بفارق 13 هدفاً «32-19»، في المباراة التي جمعتهما أول من أمس لحساب أولى جولات مرحلة الذهاب، والتي سجلت ايضاً ابتسام الأرض لأصحابها، بفوز النصر على الوحدة «42-22»، وشباب الأهلي على بني ياس «31-18»، والجزيرة على الظفرة «24-15». كما شهدت الجولة، الظهور الأول تاريخياً لفريق دبا الحصن في مسابقات اليد، في لقاء خسر فيه الوافد الجديد رهان ضربة البداية عقب تعثره أمام ضيفه مليحة بنتيجة «22-31».
وحسم الشارقة انتصاره العريض على الوصل بصورة مبكرة، بعد شوط أول أنهاه الملك متقدماً بنتيجة «16-9»، قبل أن يواصل لاعبو الشارقة توسيع الفارق في الشوط الثاني، وانتزاع الفوز بنتيجة «32-19».
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