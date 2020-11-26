الامارات | الحوسني: لا مواعيد مقترحة حتى الآن لعودة الجمهور إلى ملاعب كرة القدم

شكرا لقرائتكم خبر عن الحوسني: لا مواعيد مقترحة حتى الآن لعودة الجمهور إلى ملاعب كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شدّد المدير التنفيذي لرابطة دوري المحترفين، وليد الحوسني، على أنه لا توجد حتى الآن توقيتات مؤكدة أو مقترحة لعودة الجماهير إلى ملاعب كرة القدم.

وقال الحوسني، خلال الملتقى الإعلامي لرابطة المحترفين، أمس، بفندق ريكسوس بريميوم في دبي: «إن القرار الأخير والنهائي بشأن عودة الجماهير للمدرجات من اختصاص الجهات المعنية المسؤولة عن مكافحة (كوفيد-19)، هي التي تقرر موعد الجماهير وفق تقييمات صحية، وليس لاتحاد الكرة أو الرابطة علاقة بمثل هذا القرار».

وأضاف: «الرابطة جاهزة بسيناريوهات العودة وتطبيقات الإجراءات الاحترازية متى اتخذ القرار النهائي في هذا الخصوص، والبرتوكول الخاص بالمباريات تم اعتماده وفق أفضل الممارسات العالمية وبسيناريوهات مختلفة بدءاً من إقامة المباريات من دون جمهور حتى عودة الجماهير بشكل كامل».

وكشف الحوسني النقاب أنه قد أجري 50 ألف فحص طبي قبل انطلاق مباريات الدوري حتى الجولة الخامسة على صعيد الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين، للحفاظ على سلامة الموجودين في الملاعب.

وأوضح: «شمل البروتوكول تقسيم الملعب إلى أربع مناطق لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية، إذ يتم فحص جميع الموجودين في الملعب حرارياً، إضافة إلى ضرورة حصولهم على نتيجة فحص سلبية قبل ثلاثة أيام للنطاقين (1) و(2)، وأسبوع للنطاقين (3) و(4)، علاوةً على تعقيم الاستادات بالكامل قبل وبعد المباريات، واستخدام كرات جديدة في كل مباراة.

ورداً على سؤال يتعلق بتوزيع المخصصات المالية على الأندية هذا الموسم.

قال: «الرابطة قدمت مبادرة جديدة، عبر تخصيص 35% من المكافأة المالية الخاصة بالدوري، توزع بالتساوي على المشاركين في البطولة، ويتم توزيعها في بداية الموسم، وتم تخصيص 15% مكافآت توزع عبر مبادرتين جديدتين، الأولى متعلقة بالحضور الجماهيري لكل ناد، والثانية تتعلق بالمشاركة الآسيوية التي سيخصص لها خمسة ملايين درهم توزع على الأندية الأكثر نجاحاً في الوصول إلى الأدوار النهائية للبطولة».

وتطرّق الحوسني إلى نجاحات الرابطة تجارياً لتعزيز المداخيل المالية للرابطة عبر اتفاقات الرعاية والشراكة، وقال: «إن الرابطة نجحت في إبرام اتفاقات رعاية وشراكة جديدة مع لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السموّ رئيس الدولة، كما تمكّنت الرابطة من توقيع عقود رعاية مع فنادق ريكسوس، وتأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية القائمة، وتم تجديد عقود كل من شركة (اتصالات) و(النابودة للسيارات) حتى نهاية موسم 2020-2021».

وأوضح: «تهتم الخطة الاستراتيجية للرابطة في السنوات الـ10 المقبلة بالتنمية التجارية، والاستدامة المالية للمسابقات والأندية، لتنويع مصادر الدخل، واستحداث باقات وأصول تجارية جديدة، وتطوير سُبل الاستثمار والارتقاء بالعلامة التجارية للمسابقات».

وتطرّق الملتقى الإعلامي إلى أبرز المبادرات الترويجية التي جرى تطبيقها مع انطلاقة الموسم الحالي 2020-2021، وتضمنت (الهوية الصوتية الجديدة).

وأطلقت الرابطة ضمن مبادراتها (عناصر مرئية افتراضية جديدة)، تضمنت الشعارات والإحصاءات أثناء بث بعض المباريات، ولوحات التزيين الافتراضية على المدرجات.

وجرى مع بداية الموسم الحالي إطلاق التطبيق الهاتفي والموقع الإلكتروني الجديدين للرابطة، كما خصصت جوائز عينية ومالية للمشاركين في لعبة (فانتاسي دوري الخليج العربي) تصل إلى 50 ألف درهم، كما تقوم الرابطة بدراسة تطبيق برنامج (ولاء الجمهور)، الذي يسمح لجماهير المسابقات والأندية الاستفادة من الجوائز والعروض.

توقعات بمشاهدة 20 مليون شخص للبطولة

توقع مسؤولو رابطة المحترفين أن يصل عدد المشاهدين لمباريات الدوري في النسخة الحالية إلى 20 مليوناً، مقارنة بموسم 2018-2019، التي شاهدها 18 مليون مشاهد.

وأكد وليد الحوسني أن نسبة المشاهد التلفزيونية زادت في الجولة الخامسة بواقع 17.4%، مقارنة بمشاهدة تلك الجولات في الموسم الماضي.

الجزيرة يتصدر قائمة «زمن اللعب الفعلي»

تراجع الزمن الفعلي للعب في المباريات، خلال الجولات الخمس الأولى من الدوري، وفق تأكيدات وليد الحوسني، في الملتقى الإعلامي، وقال: «إن متوسط زمن اللعب الفعلي خلال هذه الفترة من الدوري قد بلغ 49.46 دقيقة، مقابل 51.47 دقيقة، خلال الجولات ذاتها في الموسم الماضي 2019-2020».

وتصدّر الجزيرة قائمة «زمن اللعب الفعلي» لفرق الدوري بمعدل «31.22»، مقابل «30.19» لشباب الأهلي، الذي حل ثانياً، والنصر ثالثاً بمعدل «29.20» دقيقة.

وليد الحوسني:

• «(الرابطة) جاهزة بسيناريوهات العودة وتطبيقات الإجراءات الاحترازية متى اتخذ القرار النهائي».

• «الرابطة» أجرت 50 ألف فحص طبي قبل انطلاق مباريات الدوري وحتى الجولة الخامسة.

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