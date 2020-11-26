شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضري: الأهلي صنع اسمي وسأشجعه ضد الزمالك ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عصام الحضري، الحارس التاريخي للكرة المصرية، أنه واحد من أبناء الأهلي وبالطبع سيسانده في قمة الجمعة أمام الزمالك على لقب دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف الحضري في تصريحات عبر أون تايم سبورتس:«سأشجع الأهلي بالطبع فهو من صنع إسمي وأعتبر نفسي واحد من أبنائه».

وواصل: «أتوقع تألق أبوجبل والشناوي في حراسة عرين القطبين في قمة الجمعة».

وأنهى الحضري تصريحاته مبدياً سعادته باختياره من قبل الاتحاد الدولي «فيفا» للتصويت على جائزة الأفضل هذا العام.