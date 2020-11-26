شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: استاد القاهرة لن يتأثر في حال هطول الأمطار خلال نهائي القرن والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة أن استاد القاهرة الدولي، سيكون جاهزاً وفي أبهى صوره لاستقبال نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك، الجمعة المقبل.
وأضاف صبحي في تصريحات عبر أون تايم سبورتس:«أرضية ستاد القاهرة على أعلى مستوى وبها خاصية لامتصاص المياه تحسباً لهطول الأمطار في أي وقت».
وأتم: «قمنا بنقل المباراة من برج العرب إلى القاهرة من أجل إسعاد الجماهير وخروج المباراة بشكل لائق».
وكان خبراء الأرصاد قد حذروا من هطول أمطار في مصر خلال الأيام المقبلة.
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