شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: أوباما بكى بشدة بعد علمه بإيجابية مسحته لغيابه عن لقاء الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإعلامي خالد الغندور، عن دخول يوسف أوباما، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، في نوبة بكاء وصلت لدرجة الانهيار، بعدما علم بإيجابية مسحته لكورونا.

وقال «الغندور» في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج زملكاوي، أن أوباما بكى بشدة لغيابه عن المباراة أمام الأهلي، وليس خوفًا على صحته بعد إصابته بكورونا.