شكرا لقرائتكم خبر عن دوري أبطال أوروبا.. ليفربول 0 - 2 أتالانتا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يلتقي ليفربول الإنجليزي نظيره أتالانتا الإيطالي أملا في حسم بطاقة العبور إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، الأربعاء، في المرحلة الرابعة من مباريات المجموعة الرابعة.

وشهد تشكيل ليفربول عودة محمد صلاح بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.

ويتصدر ليفربول المجموعة الرابعة بـ9 نقاط، بفارق 5 عن كل من الفريق الإيطالي وأياكس الهولندي الذي يستضيف ميتييلاند الدنماركي، ويحتل الأخير المركز الرابع بلا نقاط.

أبرز تفاصيل اللقاء

بداية اللقاء بدقيقة حداد على روح الأسطورة دييجو مارادونا

الدقيقة 4.. تسديدة قوية من إيليتشيتش لاعب أتالانتا من على حدود منطقة الجزاء تمر بجوار مرمى الحارس أليسون

الدقيقة 9.. كرة صاروخية من جوسينس يتصدى لها الحارس أليسون ببراعة ويحول الكرة لركنية

الدقيقة 24.. تسديدة جديدة من إيليتشيتش تمر أعلى العارضة في محاولة جديدة من أتالانتا للتسجيل

الدقيقة 30.. سيطرة من أتالانتا ومحاولات للوصول إلى مرمى ليفربول لكن دون خطورة

الدقيقة 44.. تسديدة من محمد صلاح تمر بها الكرة أعلى مرمى أتالانتا

الشوط الثاني

الدقيقة 61.. جوووووووول جوسيب إيليشيش يسجل هدف التقدم لفريق أتالانتا

الدقيقة 62.. تغيير لفريق ليفربول بخروج محمد صلاح ونزول فيرمينو

الدقيقة 64.. جووووووول جوسينس يضيف الهدف الثاني لفريق أتالانتا