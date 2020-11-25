شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما بعد غيابه عن القمة: الزمالك سيخوض النهائي الأفريقي بـ١١ مقاتلًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى يوسف أوباما، لاعب نادي للزمالك، رضاه التام بقضاء الله وقدره بعد ثبوت إيجابية عينته وإصابته بكورونا، وتأكد غيابه عن مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة أمام الأهلي.
وقال أوباما: «كلي ثقة في زملائي بالزمالك وأي ١١ لاعبا سيختارهم باتشيكو للمباراة سيكونوا بمثابة ١١ مقاتلًا»، موكدًا أنه سيتواجد مع اللاعبين بروحه ودعمهم بالدعاء لهم بالتوفيق.
ووجه أوباما شكره لجماهير الزمالك على رسائل الدعم والدعاء له، مؤكدًا أنه كان يمني نفسه بالتواجد من أجل إسعاد الجماهير.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
113,742
-
تعافي
102,103
-
وفيات
6,573
كانت هذه تفاصيل خبر أوباما بعد غيابه عن القمة: الزمالك سيخوض النهائي الأفريقي بـ١١ مقاتلًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.