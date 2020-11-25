شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما بعد غيابه عن القمة: الزمالك سيخوض النهائي الأفريقي بـ١١ مقاتلًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى يوسف أوباما، لاعب نادي للزمالك، رضاه التام بقضاء الله وقدره بعد ثبوت إيجابية عينته وإصابته بكورونا، وتأكد غيابه عن مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة أمام الأهلي.

وقال أوباما: «كلي ثقة في زملائي بالزمالك وأي ١١ لاعبا سيختارهم باتشيكو للمباراة سيكونوا بمثابة ١١ مقاتلًا»، موكدًا أنه سيتواجد مع اللاعبين بروحه ودعمهم بالدعاء لهم بالتوفيق.

ووجه أوباما شكره لجماهير الزمالك على رسائل الدعم والدعاء له، مؤكدًا أنه كان يمني نفسه بالتواجد من أجل إسعاد الجماهير.