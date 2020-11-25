شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تنفي توزيع تذاكر أو دعوات تخص النهائي الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفت وزارة الشباب والرياضة ما تداولته بعض وسائل الإعلام المختلفة أو وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود تذاكر أو دعوات بالوزارة يتم توزيعها على الجماهير لحضور مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك والتي ستقام يوم الجمعة القادم، على استاد القاهرة الدولي.

وقالت الوزارة في بيان: «المباراة ستقام بدون جماهير حسب قرارات الاتحاد الافريقي لكرة القدم وفى ضوء الالتزام بالاجراءات الاحترازية والضوابط الصحية لمنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية».

وأضافت: «تؤكد الوزارة أن تنظيم هذا الحدث الهام يخص بالأساس الاتحاد الافريقي لكرة القدم بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم

علما بأن الوزارة على تواصل مع جميع الجهات المعنية بتنظيم هذا الحدث الأفريقي التاريخي لضمان خروجه بالشكل اللائق والمشرف وبما يتناسب مع سمعة وريادة المنظومة الرياضية المصريه على مستوى القارة الأفريقية«.

واختتمت: «وتهيب وزارة الشباب والرياضة بالجميع تحرى الدقه وعدم نشر أخبار مغلوطه خاصة في ضوء حرص الوزارة وجميع أطراف المنظومة الرياضية المصريه على تهيئة الأجواء المناسبة لهذا الحدث الرياضى الهام وهو ما تجلي في المبادرة التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم للإعلام تحت شعار... مصر أولا ...لا للتعصب».