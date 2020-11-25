شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا يوجه رسالة للاعبي الأهلي قبل النهائي الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه مؤمن زكريا لاعب الزمالك السابق والأهلي الحالي، رسالة للاعبي الشياطين الحمر قبل مواجهة الفريقين في نهائي دوري أبطال إفريقيا. ويستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة فريقي الأهلي والزمالك مساء الجمعة المقبل في نهائي البطولة القارية. ونشر مؤمن صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وهو مرتديًا قميص الأهلي، وكتب عليها: «حارب على البطولة بروح الأبطال». الوضع في مصر

اصابات 113,742

تعافي 102,103

وفيات 6,573

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