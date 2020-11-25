شكرا لقرائتكم خبر عن قصة مباراة فاز فيها حسام البدري على مارادونا (فيديو‏) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نعم ما قرأته صحيحاً، حسام البدري، المدير الفني الحالي لمنتخب مصر والسابق للنادي الأهلي، نجح في التفوق من قبل على مارادونا، أسطورة الكرة الأرجنتينية، والذي رحل عن عالمنا اليوم الأربعاء عن عمر يناهز 60 عاماً.

الموعد كان في السابع والعشرين من مارس من عام 2018، حينما واجه مارادونا، وهو يقود فنياً فريق الفجيرة الاماراتي، نظيره في الأهلي حسام البدري، في مباراة ودية استضافها ملعب الفجيرة في الامارات، بمناسبة اليوبيل الفضي للنادي ومرور 50 عاماً على تأسيسه.

الأهلي استطاع الفوز بنتيجة 4/1 على الفجيرة، في مباراة تألق خلالها جناحه الأيسر اسلام محارب مسجلاً 3 أهداف «هاتريك» في الدقائق 19 و66 و69، كما أحرز حسام غالي هدفاً على الطريقة العالمية من ضربة مزدوجة مع الدقيقة 55 من عمر المواجهة، في حين أحرز الفجيرة هدفه الوحيد بواسطة لاعبه دنييلو في الدقيقة 63 من عمر المباراة.

ورحل البدري عن تدريب الأهلي عقب أٌل من 20 يوماً من تاريخ هذه المباراة، وبالتحديد عقب خسارة لقاء كمابالا سيتي الأوغندي في مرحلة المجموعات لدوري الأبطال بمايو من عام 2018.

الأرجنتيني الراحل مارادونا قام بعناق حسام غالي، قائد الأهلي عقب نهاية المباراة، مشيداُ بما قدمه في المباراة من مستوى مميز وبهدفه الجميل الذي أحرزه.

ولم تستمر ولاية مارادونا في الفجيرة طويلاً، بعد اقالته لسوء النتائج، في تجربة ثانية له بالدوري الاماراتي عقب توليه تدريب الوصل في عام 2011.